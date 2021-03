Idee (liberali) per il cantiere Europa (Di lunedì 8 marzo 2021) Da qualche giorno nel dibattito politico-culturale è maturata l’idea che uno dei motivi, forse il principale, dei ritardi dell’Unione Europea nelle vaccinazioni sia dovuto alla differenza culturale, cioè di mentalità, che intercorre fra popoli “pragmatici”, sostanzialmente quelli di stati uniti, Gran Bretagna e Israele, e popoli “giuridici”, cioè attenti più al rispetto delle procedure che non ai risultati, quali quelli dell’Europa continentale. Fa piacere pensare che i popoli anglosassoni conservino un po’ del loro atavico pragmatismo, e che soprattutto esso abbia giocato in ruolo in questo frangente drammatico. Ho però l’impressione che, tutto sommato, la mentalità razionalistica, che è la cifra dell’età moderna, con i suoi connotati ingegneristico-sociali e costruttivisti (dirigisti e statalisti se preferite), abbia ormai un predominio incontrastato in tutto il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Da qualche giorno nel dibattito politico-culturale è maturata l’idea che uno dei motivi, forse il principale, dei ritardi dell’Unione Europea nelle vaccinazioni sia dovuto alla differenza culturale, cioè di mentalità, che intercorre fra popoli “pragmatici”, sostanzialmente quelli di stati uniti, Gran Bretagna e Israele, e popoli “giuridici”, cioè attenti più al rispetto delle procedure che non ai risultati, quali quelli dell’continentale. Fa piacere pensare che i popoli anglosassoni conservino un po’ del loro atavico pragmatismo, e che soprattutto esso abbia giocato in ruolo in questo frangente drammatico. Ho però l’impressione che, tutto sommato, la mentalità razionalistica, che è la cifra dell’età moderna, con i suoi connotati ingegneristico-sociali e costruttivisti (dirigisti e statalisti se preferite), abbia ormai un predominio incontrastato in tutto il ...

