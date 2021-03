I racconti dei migranti respinti a Trieste: “Ho gridato ‘siamo in Slovenia’. Il poliziotto italiano mi ha afferrato e detto ‘tu scendi per primo’” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Conoscevo bene la polizia slovena, ero già stato respinto anche da loro. Ho riconosciuto le loro uniformi fuori dal furgoncino su cui viaggiavo. Ho gridato ‘siamo in Slovenia, ci avete riportato in Slovenia’. Il poliziotto italiano allora mi ha preso per mano e mi ha detto ‘tu scendi per primo’”. Quando ancora non era stato spinto sul furgoncino che lo avrebbe riportato oltre il confine sloveno Faisal (nome di fantasia) credeva che in Italia sarebbe stato “al sicuro”. Ne era convinto lui e lo erano anche i suoi compagni di viaggio, uomini con cui aveva condiviso gran parte dei giorni sulla rotta balcanica. L’Italia, secondo le informazioni raccolte, era il primo vero spiraglio di Unione europea, il posto giusto in cui chiedere protezione. Ma le cose ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) “Conoscevo bene la polizia slovena, ero già stato respinto anche da loro. Ho riconosciuto le loro uniformi fuori dal furgoncino su cui viaggiavo. Hoin Slovenia, ci avete riportato in. Ilallora mi ha preso per mano e mi ha‘tuper”. Quando ancora non era stato spinto sul furgoncino che lo avrebbe riportato oltre il confine sloveno Faisal (nome di fantasia) credeva che in Italia sarebbe stato “al sicuro”. Ne era convinto lui e lo erano anche i suoi compagni di viaggio, uomini con cui aveva condiviso gran parte dei giorni sulla rotta balcanica. L’Italia, secondo le informazioni raccolte, era il primo vero spiraglio di Unione europea, il posto giusto in cui chiedere protezione. Ma le cose ...

Advertising

buchal_c : RT @GuidoCrosetto: La cosa più inquietante del caso Palamara, dei suoi racconti (non smentiti), della certificazione di un quadro eversivo,… - zob26lee : RT @GuidoCrosetto: La cosa più inquietante del caso Palamara, dei suoi racconti (non smentiti), della certificazione di un quadro eversivo,… - edistintivo : RT @GuidoCrosetto: La cosa più inquietante del caso Palamara, dei suoi racconti (non smentiti), della certificazione di un quadro eversivo,… - Guidovazquez777 : RT @GuidoCrosetto: La cosa più inquietante del caso Palamara, dei suoi racconti (non smentiti), della certificazione di un quadro eversivo,… - franca_fm : RT @GuidoCrosetto: La cosa più inquietante del caso Palamara, dei suoi racconti (non smentiti), della certificazione di un quadro eversivo,… -

Ultime Notizie dalla rete : racconti dei La Sentinella: Recensione del nuovo film Netflix Vendetta e tormento interiore Il nuovo film Netflix segue tutti i dettami classici del canone dei ... Leclerq avrebbe potuto fermarsi qui, realizzare una pellicola che racconti i traumi del ritorno in ...

SkyWeek, 7 - 13 Marzo 2021 canali Sky e in streaming NOW TV ...Blink! DeAkids celebra il suo pubblico femminile con una maratona dedicata alle eroine dei ... i detective protagonisti di questi racconti ricostruiscono il caso più significativo della loro carriera e ...

I racconti dei migranti respinti a Trieste: “Ho gridato ‘siamo in Slovenia’ Il Fatto Quotidiano Carlo Calenda: «Al liceo sono crollato, a 16 anni è nata mia figlia Tay» «Mia madre mi disse: ti aiuto con la bimba, ma devi guadagnare. A 18 anni ero promotore finanziario. Aprivo l’elenco del telefono a caso: 99 volte su 100 finiva con un bel vaffa...» ...

Lady Nancy Regan, edonista devota La moglie dell’ex presidente Usa ha rappresentato la leggerezza negli anni del liberismo. E portato il glamour nel partito repubblicano ...

Vendetta e tormento interiore Il nuovo film Netflix segue tutti i dettami classici del canone... Leclerq avrebbe potuto fermarsi qui, realizzare una pellicola chei traumi del ritorno in ......Blink! DeAkids celebra il suo pubblico femminile con una maratona dedicata alle eroine... i detective protagonisti di questiricostruiscono il caso più significativo della loro carriera e ...«Mia madre mi disse: ti aiuto con la bimba, ma devi guadagnare. A 18 anni ero promotore finanziario. Aprivo l’elenco del telefono a caso: 99 volte su 100 finiva con un bel vaffa...» ...La moglie dell’ex presidente Usa ha rappresentato la leggerezza negli anni del liberismo. E portato il glamour nel partito repubblicano ...