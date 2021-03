I numeri in chiaro Pregliasco | «Necessari lockdown nel weekend e coprifuoco anticipato La situazione peggiorerà ancora» – Il video

(Di lunedì 8 marzo 2021) L’Italia ha superato la soglia delle 100 mila vittime da Coronavirus in un anno. Nella giornata di oggi, 8 marzo, sono stati registrati 318 decessi, mentre ieri ne erano stati segnalati 207. Secondo il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione civile, i nuovi contagi sono 13.902. Gli attualmente positivi oggi sono 472.533 (ieri 472.862). «Con unacosì», spiega il direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, Fabrizio«in prospettiva posso dire che andremo solo a peggiorare». «Il sistema dei colori ha limitato i danni» Per il virologo, il sistema finora utilizzato delle fasce regionali a colori «ha funzionato ed è riuscito a mitigare, per quanto possibile, la curva dei contagi». Quanto al numero altissimo di vittime registrate in questo anno di pandemia, «è difficile dare un giudizio sulle scelte fatte ...

Advertising

StefanoRod86 : @emared75 Chiaro che più è alto il livello dei tuoi nazionali, più è facile la gestione. Il centro del discorso pe… - infoitinterno : I numeri in chiaro. Pregliasco: «Necessari lockdown nel weekend e coprifuoco anticipato. La situazione peggiorerà a… - PippoDR : @Chiariello_CS Non serve neanche mostrare i numeri di Lorenzo. È talmente lampante e chiaro il suo fondamentale app… - solounastella : RT @Open_gol: «Chiudere i negozi dove si chiudono le scuole. I cittadini capiscano, dobbiamo ridurre gli assembramenti» - francescofort98 : RT @Open_gol: «Chiudere i negozi dove si chiudono le scuole. I cittadini capiscano, dobbiamo ridurre gli assembramenti» -

Ultime Notizie dalla rete : numeri chiaro

Open

parlano moltoe sono stati presentati più volte, per cui non ci si può più nascondere. Purtroppo per le donne in Italia non è sufficiente essere brave. Esistono stereotipi culturali ...... per la quale abbiamo aumentato notevolmente ie per la quale stiamo chiedendo più dosi, ... E'però che se dovesse arrivare la zona rossa rischiamo di dover chiudere , come prevede il Dpcm,...«Preoccupa anche il numero di positivi su tamponi ... È la ragione della scelta della «Dad per medie e superiori. È chiaro però che se dovesse arrivare la zona rossa rischiamo di dover ...Nella giornata di oggi, 8 marzo, sono stati registrati 318 decessi, mentre ieri ne erano stati segnalati 207. Il virologo cita espressamente «un lockdown nel weekend e un anticipo del coprifuoco, così ...