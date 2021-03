I Moderati: “Mastella chieda incontro con De Luca per stralciare Benevento dalla zona rossa” (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Stando ai bollettini trasmessi quotidianamente sui dati riguardo ai contagi da Covid-19, Benevento non dovrebbe trovarsi in zona rossa. Sappiamo bene che un sindaco può solo aumentare le restrizioni, ma non può diminuirle. Sappiamo anche, tuttavia, che se fosse stato per i suoi interessi, Mastella avrebbe marcato De Luca meglio di come Gentile fece contro Maradona durante i mondiali di calcio del 1982”. Inizia così una nota a firma del gruppo gruppo de “I Moderati”, composto da Angela Russo, Mimmo Franzese e Antonio Puzio. “Mentre il nostro Primo Cittadino dichiara la sua disponibilità ad aprire bar e ristoranti, si dice favorevole ad un lockdown totale di 15 giorni. Ancora, sostiene di essere d’accordo con la proposta avanzata ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Stando ai bollettini trasmessi quotidianamente sui dati riguardo ai contagi da Covid-19,non dovrebbe trovarsi in. Sappiamo bene che un sindaco può solo aumentare le restrizioni, ma non può diminuirle. Sappiamo anche, tuttavia, che se fosse stato per i suoi interessi,avrebbe marcato Demeglio di come Gentile fece contro Maradona durante i mondiali di calcio del 1982”. Inizia così una nota a firma del gruppo gruppo de “I”, composto da Angela Russo, Mimmo Franzese e Antonio Puzio. “Mentre il nostro Primo Cittadino dichiara la sua disponibilità ad aprire bar e ristoranti, si dice favorevole ad un lockdown totale di 15 giorni. Ancora, sostiene di essere d’accordo con la proposta avanzata ...

