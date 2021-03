I Maneskin vincono Sanremo 2021 | quello che è successo dopo è incredibile | ‘La rivoluzione è cominciata’

(Di lunedì 8 marzo 2021) Isono i vincitori di, ma sapete cos’èsubitoil loro trionfo? Da non credere: tutti i dettagli. Sono proprio iche, a distanza di poco più di un anno dalla vittoria di Diodato con ‘Fai Rumore’, hanno trionfato a. Con il loro singolo ‘Zitti e buoni’, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

RaiUno : “Sono fuori di testa ma diverso da loro” Vincono #Sanremo2021 i #Maneskin. ?? @thisismaneskin Guarda l'esibizione i… - trash_italiano : ?? MANESKIN VINCONO #SANREMO2021 - vladiluxuria : Vincono i #Maneskin e a quelli che blaterano contro l’uomo con il make-up diciamo “zitti e buoni”! #Sanremo2021 - IdaPepe2 : 1 marzo Tommy vince il GF, il 6 marzo i Maneskin vincono Sanremo, 8 marzo fa #titanic. Piersilvio quando vuoi fare… - AuWoosh : RT @idkelocin23: “Io sono Damiano, “Vincono da grande voglio Sanremo2021 fare la i Måneskin”… -

I Maneskin sono i vincitori di Sanremo 2021, ma sapete cos'è successo subito dopo il loro trionfo? Da non credere: tutti i dettagli.