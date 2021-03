Hockey pista, Serie A1 2021: Trissino piega Correggio nel posticipo e insedia Lodi (Di lunedì 8 marzo 2021) Si è completato con il successo del Trissino il quadro della ventunesima giornata della Serie A1 di Hockey su pista 2021, con la formazione vicentina che contro la Bidielle Correggio ha però faticato nelle fasi iniziali, passando in svantaggio a seguito della rete di Franco Posito al 12?. Trissino ci ha impiegato appena due giri di lancette per ristabilire la parità con Andrea Malagoli, che ha realizzato anche il sorpasso, prima del 3-1 di Andrea Scuccato, entrato dalla panchina, che ha chiuso la prima frazione. In avvio di ripresa gli emiliani hanno accorciato il divario con Nicolas Barbieri, per poi subire il 4-2, ad opera di Paulo Garcia. Correggio ha avuto l’occasione di restare in partita, ma Jeronimo Bielsa ha fallito un tiro ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Si è completato con il successo delil quadro della ventunesima giornata dellaA1 disu, con la formazione vicentina che contro la Bidielleha però faticato nelle fasi iniziali, passando in svantaggio a seguito della rete di Franco Posito al 12?.ci ha imto appena due giri di lancette per ristabilire la parità con Andrea Malagoli, che ha realizzato anche il sorpasso, prima del 3-1 di Andrea Scuccato, entrato dalla panchina, che ha chiuso la prima frazione. In avvio di ripresa gli emiliani hanno accorciato il divario con Nicolas Barbieri, per poi subire il 4-2, ad opera di Paulo Garcia.ha avuto l’occasione di restare in partita, ma Jeronimo Bielsa ha fallito un tiro ...

