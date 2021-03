“Ho tentato il suicidio”, Meghan Markle come Lady Diana: le rivelazioni dell’attrice sulla Royal Family (Di lunedì 8 marzo 2021) Meghan Markle come Lady Diana – Solonotizie24L’intervista rilasciata da Meghan e Harry sta facendo tremare Buckingham Palace, soprattutto dopo il racconto fatto dall’ex Duchessa di Sussex che come Lady Diana pare abbia tentato il suicidio mentre era in dolce attesa del piccolo Archie. In queste settimane l’intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey è stata nel mirino di varie notizie pubblicate nel mondo, proprio per via delle rivelazioni scottanti che gli ex Duchi hanno rilasciato in merito alla famiglia reale. Meghan Markle come Lady Diana ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 marzo 2021)– Solonotizie24L’intervista rilasciata dae Harry sta facendo tremare Buckingham Palace, soprattutto dopo il racconto fatto dall’ex Duchessa di Sussex chepare abbiailmentre era in dolce attesa del piccolo Archie. In queste settimane l’intervista che Harry ehanno rilasciato a Oprah Winfrey è stata nel mirino di varie notizie pubblicate nel mondo, proprio per via dellescottanti che gli ex Duchi hanno rilasciato in merito alla famiglia reale....

Advertising

lipxep : ricoverata in psichiatria per tentato suicidio hayo - BlackDuchesse : @Lilian50321800 @Wonderlover85 Il marito l'ha resa forte sennò a quest'ora aveva già tentato il suicidio... Proprio… - Giacinto_Bruno : Milano, bambina di 2 anni trovata morta in casa. La mamma ha tentato il suicidio - Gazzettino : Milano, bambina di 2 anni trovata morta in casa. La mamma ha tentato il suicidio - darksa0irse : Meghan aveva tentato anche il suicidio???? How I- -