“Ho scoperto un’altra cosa su di lei stasera”. Rosalinda Cannavò, la soffiata su Dayane Mello al Live della D’Urso (Di lunedì 8 marzo 2021) Sabato 6 marzo a ‘Verissimo’ Dayane Mello è stata ospite di Silvia Toffanin e che inevitabilmente si è parlato del suo tormentato rapporto di amicizia con Rosalinda Cannavò. Le due sembravano davvero inseparabili durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, poi però qualcosa si è incrinato a tal punto da avere fortissimi litigi. Secondo Dayane Mello il punto si rottura è arrivato quando Rosalinda ha iniziato a frequentarsi con Andrea Zenga ma non ha reso partecipe l’amica della sua situazione, preferendo chiacchierare con Samantha De Grenet. Poi si è provato ad avere un chiarimento, senza però riuscire molto nell’intanto. “Rosalinda era il mio pilastro, la mia forza. Ci siamo scelte e confidate tutto. Io non sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Sabato 6 marzo a ‘Verissimo’è stata ospite di Silvia Toffanin e che inevitabilmente si è parlato del suo tormentato rapporto di amicizia con. Le due sembravano davvero inseparabili durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, poi però qualsi è incrinato a tal punto da avere fortissimi litigi. Secondoil punto si rottura è arrivato quandoha iniziato a frequentarsi con Andrea Zenga ma non ha reso partecipe l’amicasua situazione, preferendo chiacchierare con Samantha De Grenet. Poi si è provato ad avere un chiarimento, senza però riuscire molto nell’intanto. “era il mio pilastro, la mia forza. Ci siamo scelte e confidate tutto. Io non sono ...

Advertising

zazoomblog : Dayane Mello Rosalinda si sfoga a Live: “Nulla da dirle. Ho scoperto un’altra cosa su di lei stasera” - #Dayane… - StraNotizie : Dayane Mello, Rosalinda si sfoga a Live: “Nulla da dirle. Ho scoperto un’altra cosa su di lei stasera”… - 96Cecchan : Amo aggiungere quasi 3 Anni do relazione dove lui in realtà pensava ad un altra ragazza e l'ho scoperto solo recent… - rosavenga : RT @PaolaRo49935886: R: stasera ho scoperto un altra cosa. E si cara Rosy probabilmente non hai visto tutto il peggio, ma forse è meglio co… - PaolaRo49935886 : R: stasera ho scoperto un altra cosa. E si cara Rosy probabilmente non hai visto tutto il peggio, ma forse è meglio… -

Ultime Notizie dalla rete : scoperto un’altra Sono scomparsi i bucatini: un «pasta-gate» appassiona l’America Corriere della Sera