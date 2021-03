“Ho rivisto il mio ex Giuliano” Rosalinda Cannavò | confessione dopo il GF Vip | “Cosa è successo con lui”

(Di lunedì 8 marzo 2021)le innumerevoli diatribe amorose che hanno visto coinvolta l’attrice, nel triangolo involontariamente creatosi tra la suddetta, Andrea Zenga e Dayane Mello, la siciliana non poteva certo fare a meno di pensare alla persona che ha lasciato indietro. Recentissima la dichiarazione che ha visto la bellaincontrarsi nuovamente con, l’ex fidanzato lasciato in favore del vortice sentimentale di cui è stata, ed è, protagonista. La dichiarazione l’ha fatta proprio lei durante la puntata di Live – Non è la D’Urso. L’attrice siciliana si è sentita in dovere di concedere dei momenti all’ex compagno,aver rotto la relazione che li ha visti legati per oltre dieci anni senza dargli l’opportunità di un confronto vero e ...

Voi non mi portate in questo gioco perché non è nelcostume" ha prontamente replicato la donna. ... Leggi anche Rosalinda Cannavò confessa di averil suo ex a Live - Non è la d'Urso Ma non è ...Gf Vip, ecco cosa è successo tra Rosalinda e Giuliano Condorelli "Ilex l'ho incontrato 2 giorni fa. Come avevo detto mi sembrava corretto, giusto e anche rispettoso guardarlo negli occhi e ...Durante un intervento in televisione Rosalinda Cannavò racconta di avere rivisto il suo ex fidanzato, Giuliano Condorelli, dopo il GF Vip ...Rosalinda Cannavò ha rincontrato il suo ormai ex fidanzato Giuliano | Ecco cosa è emerso dal loro incontro faccia e faccia ...