"Ho rivisto Giuliano…". Rosalinda Cannavò, al Live della D'Urso la confessione sull'ex fidanzato (Di lunedì 8 marzo 2021) Usciti dalla casa del Grande Fratello Vip a un soffio dalla finale, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga continuano a frequentarsi. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, il figlio di Walter Zenga ha raccontato il suo sentimento per Rosalinda Cannavò e il primo incontro con il padre dopo l'uscita dal GF Vip. "Non mi faccio condizionare da quello che c'è stato prima", ha spiegato Andrea Zenga. "Credo che ne abbia passate tante e che sia anche per questo una persona facilmente attaccabile. Non glielo voglio far pesare, voglio basarmi su quello che provo io – aveva detto Andrea – Ammetto, sono un po' cottarello". Domenica 7 marzo l'attrice siciliana è stata ospite di Live – Non è la D'Urso e ha raccontato come prosegue la relazione con il figlio dell'ex portiere ...

