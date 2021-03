Ho Mobile | a tutti i clienti Giga illimitati fino al 1° maggio | anche per le offerte per la casa

Advertising

Digital_Day : Due mesi di Giga illimitati per tutti i clienti, a prescindere dal piano tariffario. - lorenz347 : ho. Mobile regala Giga illimitati fino al 1° Maggio 2021 a tutti i suoi clienti - infoitscienza : ho. Mobile regala a tutti i suoi clienti GIGA illimitati fino al 1° maggio - focusTECHit : ho. Mobile regala Giga illimitati a tutti i suoi clienti fino al 1 maggio - | - tariffando : BOMBA! -

Ultime Notizie dalla rete : Mobile tutti

... portatili connessi molto economici già integrati coni servizi di Google . Che tipo di ... In caso la nostra zona sia coperta da una buona retema da una scarsa connessione fissa possiamo ...gli articoli iliad su Macitynet Su Macitynet abbiamo seguito l'arrivo del nuovo quarto operatorenazionale a partire dalle anticipazioni , alla presentazione di iliad Italia svoltasi a ...Superata la soglia dei mille contagi a Rovato: di questi circa la metà solo nei primi due mesi del 2021 Allerta contagi anche a Rovato, che ha superato proprio in queste ultime ore il migliaio di cont ...Iliad inoltre con questa sua promo amplia anche il pacchetto dei servizi: nell’iniziativa da 9,99 euro le reti 5G sono incluse a costo zero. La dismissione del 3G potrebbe portare ad una graduale indi ...