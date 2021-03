Ho accettato di uccidere Ilenia Fabbri per 20mila euro e un’auto, ha detto l’uomo che l’ha uccisa (Di lunedì 8 marzo 2021) Pierluigi Barbieri ha confessato di aver ucciso Ilenia Fabbri in quanto gli sarebbero stati promessi 20mila euro e un’auto. (foto dal web)Pierluigi Barbieri ha confessato di essere l’omicida di Elena Fabbri. Il 53enne, nato a Cervia, in provincia di Ravenna, ha anche confermato che era stato l’ex marito della donna che lo avrebbe incaricato di ucciderla. Il sicario della 46enne era stato arrestato giovedì scorso dalla Squadra Mobile. La confessione dell’uomo, sospettato di essere l’esecutore materiale del delitto avvenuto all’alba dello scorso 6 febbraio a Faenza, ha avuto luogo nel Tribunale di Ravenna. Barbieri, interrogato dal Gip Corrado Schiaretti e dal Pm Angela Scorza, ha ammesso di aver commesso l’omicidio. Inoltre l’esecutore materiale del ... Leggi su formatonews (Di lunedì 8 marzo 2021) Pierluigi Barbieri ha confessato di aver uccisoin quanto gli sarebbero stati promessi. (foto dal web)Pierluigi Barbieri ha confessato di essere l’omicida di Elena. Il 53enne, nato a Cervia, in provincia di Ravenna, ha anche confermato che era stato l’ex marito della donna che lo avrebbe incaricato di ucciderla. Il sicario della 46enne era stato arrestato giovedì scorso dalla Squadra Mobile. La confessione del, sospettato di essere l’esecutore materiale del delitto avvenuto all’alba dello scorso 6 febbraio a Faenza, ha avuto luogo nel Tribunale di Ravenna. Barbieri, interrogato dal Gip Corrado Schiaretti e dal Pm Angela Scorza, ha ammesso di aver commesso l’omicidio. Inoltre l’esecutore materiale del ...

