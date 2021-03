Harry e Meghan | l’intervista che distruggerà la royal family

(Di lunedì 8 marzo 2021) L’attesa è quasi finita. Tra poche ore vedremodia Oprah Winfrey e capiremo se davvero ladovrà fronteggiare un nuovo scandalo di portata planetaria Lady DianaE’ una delle interviste più attese dell’anno, da cui verranno svelati retroscena inediti che faranno parlare molto ladecretando probabilmente una rottura definitiva con la Regina Elisabetta. Sembra che per questa intervista il principenon abbiano percepito alcun compenso. Tuttavia Oprah Winfrey ha guadagnato tra i 7 e i 9 milioni di dollari per i diritti, stando alle notizie del Wall Street Journal. La CBS non ci rimetterà. Pare che per ogni 30 secondi di pubblicità nella trasmissione, ...

Advertising

gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - repubblica : ?? Meghan in tv: 'Razzismo alla Casa reale, ho pensato anche al suicidio. Io e Harry attendiamo una bambina' - Corriere : Meghan alla Cbs: «Ho pensato al suicidio» ed Harry «nessun aiuto da mio padre» - abbracciandoash : RT @Ri_Ghetto: A questo punto aspettiamo Meghan ed Harry contro le cinque agguerritissime sfere con la Regina nella sfera Gold - Frontrowww_ : RT @_rainperfume: a Meghan concedo il beneficio del dubbio ma Harry porca miseria che si lamenta perché gli hanno tagliato i fondi sto cris… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan

, è scattato un forte sostegno per il principe. I temi sono molto sentiti in un Paese dalla storia travagliata e in cui esiste il movimento Black Lives Matter. Leggi anche > La ...Mentre la Famiglia Reale inglese vive nuove ore di tribolazioni dopo le clamorose rivelazioni della duchessaMarkle e del principe, The Crown , la serie che ne sta raccontando tutta la storia (scandali inclusi) in tv, festeggia un nuovo trionfo. Una settimana dopo il bagno di gloria dei Golden ...I problemi con la cognata Kate. Meghan ha ammesso di essere entrata con 'ingenuità' nella casa reale, di cui conosceva poco o nulla. Ma questo non ha impedito all'ex attrice americana di attaccare Buc ...La regina Elisabetta II, tra i Windsor, il suo ruolo, Winston Churchill e la seconda guerra mondiale, di grane nei suoi quasi settant’anni di trono ne ha viste di tutti i colori. E, secondo voci che c ...