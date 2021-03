Hai i cinque centesimi con il Colosseo? Ecco perchè valgono 500 euro (Di lunedì 8 marzo 2021) Un nuovo articolo di approfondimento per la nostra categoria legata al collezionismo. In questo pezzo andiamo a parlare dei cinque centesimi con il Colosseo. Si tratta di una moneta molto utilizzata e soprattutto che tutti abbiamo all’interno del nostro portafogli. Ciò che però fa pensare è il fatto che, in alcuni casi, potrebbe valere anche 500 euro. Come spesso ripetiamo infatti esistono alcune monete rare che nel giro di diversi anni potrebbero incrementare il proprio valore. Molti sono infatti i collezionisti che provano ad avere tutti pezzi più strani e ricercati e tra questi vi sono anche i cinque centesimi con il Colosseo. Sul fronte abbiamo la scritta del valore della moneta, mentre sul retro si trova appunto il Colosseo attorno alle dodici ... Leggi su android-news.eu (Di lunedì 8 marzo 2021) Un nuovo articolo di approfondimento per la nostra categoria legata al collezionismo. In questo pezzo andiamo a parlare deicon il. Si tratta di una moneta molto utilizzata e soprattutto che tutti abbiamo all’interno del nostro portafogli. Ciò che però fa pensare è il fatto che, in alcuni casi, potrebbe valere anche 500. Come spesso ripetiamo infatti esistono alcune monete rare che nel giro di diversi anni potrebbero incrementare il proprio valore. Molti sono infatti i collezionisti che provano ad avere tutti pezzi più strani e ricercati e tra questi vi sono anche icon il. Sul fronte abbiamo la scritta del valore della moneta, mentre sul retro si trova appunto ilattorno alle dodici ...

