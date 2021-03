Guenda Goria malattia | la figlia della Ruta Guenda Goria su Instagram | “Ho sottovalutato i sintomi”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ladi Maria Teresa, ha condiviso sul suo profiloun post in cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip confessa di soffrire di unacomune a molte donne. Al post ha risposto anche con un messaggio di solidarietà la madre Maria Teresae la: soffre di endometriosi La rivelazione è arrivata pochi giorni prima dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei DirittiDonna, ancor più di fondamentale importanza nell’annopandemia, che ha messo in evidenza il pesante divario tra uomo e donna soprattutto in ambito lavorativo. Marzo però è ...

Advertising

joettomba_rrr : RT @sirwhitfield: Guenda Goria feat. Beyoncé vive costantemente nella mia testa, oggi più che mai. #InternationalWomensDay - LiesFreakShow_ : RT @sirwhitfield: Guenda Goria feat. Beyoncé vive costantemente nella mia testa, oggi più che mai. #InternationalWomensDay - ElisaDiGiacomo : Guenda Goria, presunta stoccata a Zorzi: 'Ci vuole sempre qualcuno da odiare' - _savf : RT @sirwhitfield: Guenda Goria feat. Beyoncé vive costantemente nella mia testa, oggi più che mai. #InternationalWomensDay - SofiaDelight : RT @sirwhitfield: Guenda Goria feat. Beyoncé vive costantemente nella mia testa, oggi più che mai. #InternationalWomensDay -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

ComingSoon.it

Unache non si nasconde affatto parla apertamente di un importante problema che la affligge. Lei sta reagendo con forza.da mesi è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip . ......storia" Sono ormai mesi che Amedeova spesso e volentieri in Tv a parlare della sua ex moglie Maria Teresa Ruta e del difficile rapporto che ha avuto in passato con la figlia. Ma ...Tommaso Zorzi “nega” il saluto a Giulia Salemi? Ecco cosa sarebbe successo dopo Verissimo, il retroscena di Santo Pirrotta, il video.Non corre affatto buon sangue fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I due sono divisi da un muro di ghiaccio, come prova questo aneddoto ...