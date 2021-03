Guenda Goria e Maria Teresa Ruta cambiano look da Federico Fashion Style: divine (Di lunedì 8 marzo 2021) Guendalina-Goria-e-Maria-Teresa-Ruta-solonotizie24Il Grande Fratello Vip ha cambiato nel profondo Maria Teresa Ruta e anche la figlia Guenda Goria, tanto che le due donne hanno deciso di concedersi un rivoluzionario cambio look realizzato per loro da Federico Fashion Style. L’avventura fatta nel reality show, sia Guenda Goria che Maria Teresa Ruta hanno messo a dura prova sé stesse e anche il loro rapporto che negli anni era stato inclinato da diverse piccole crisi che le due donne non avevano mai trovato il modo di chiarire davvero. Non a caso, ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 marzo 2021)lina--e--solonotizie24Il Grande Fratello Vip ha cambiato nel profondoe anche la figlia, tanto che le due donne hanno deciso di concedersi un rivoluzionario cambiorealizzato per loro da. L’avventura fatta nel reality show, siachehanno messo a dura prova sé stesse e anche il loro rapporto che negli anni era stato inclinato da diverse piccole crisi che le due donne non avevano mai trovato il modo di chiarire davvero. Non a caso, ...

