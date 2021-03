Guardiola si arrende allo United e perde l’imbattibilità

(Di lunedì 8 marzo 2021) Impresa del Manchesterche, nella ventisettesima giornata di Premier League, vince il derby contro i cugini del City dicostringendolo alla prima sconfitta dopo 21 vittorie consecutive tra campionato e coppe. A decidere l’incontro sono state le reti di Bruno Fernandez e Shaw. Manchester City-Manchester Utd: cosa è successo? Il derby prende una direzione ben precisa dopo appena trentaquattro secondi: Gabriel Jesus interviene in maniera scomposta su Martial, costringendo l’arbitro a decretare il rigore che Bruno Fernandez realizza. Il City pur accusando il colpo, abbozza aduna reazione ma difetta di precisione nelle conclusioni. Nella ripresa, il match sembra riprendere con un altro piglio da parte dei padroni di casa ma, dopo la traversa di Rodri, arriva il raddoppio dello: ripartenza veloce di Shaw ...

La fretta di arrivare da parte degli ex calciatori che hanno vinto, li espone spesso a brutte figure, ma è la modache ormai impazza da qualche tempo, abbassando il livello di preparazione ...