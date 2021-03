“Guardate, arriva all’improvviso”. L’attrice mostra il viso senza nascondersi: “Per questa malattia mi hanno detto di tutto” (Di lunedì 8 marzo 2021) Ludovica Bizzaglia è una giovane attrice romana di 25 anni protagonista di film al cinema – come Amore 14, Ma tu di che segno sei? O La mia seconda volta – e di serie tv per il piccolo schermo come L’allieva, Immaturi, I Cesaroni, Un posto al sole o Don Matteo. Sui social è molto seguita e vanta oltre 800mila follower. Come alcune colleghe del mondo dello spettacolo ha deciso di mostrarsi senza filtri sui social. Prima di lei lo avevano fatto Aurora Ramazzotti, Giulia De Lellis e L’attrice recentemente protagonista del Festival di Sanremo, Matilda De Angelis. Ludovic Bizzaglia ha voluto lanciare un appello a tutte le donne che, costantemente, nascondono i propri difetti dietro i filtri social. L’attrice ha mostrato la sua pelle senza filtri devastata da una “dermatite atopica che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Ludovica Bizzaglia è una giovane attrice romana di 25 anni protagonista di film al cinema – come Amore 14, Ma tu di che segno sei? O La mia seconda volta – e di serie tv per il piccolo schermo come L’allieva, Immaturi, I Cesaroni, Un posto al sole o Don Matteo. Sui social è molto seguita e vanta oltre 800mila follower. Come alcune colleghe del mondo dello spettacolo ha deciso dirsifiltri sui social. Prima di lei lo avevano fatto Aurora Ramazzotti, Giulia De Lellis erecentemente protagonista del Festival di Sanremo, Matilda De Angelis. Ludovic Bizzaglia ha voluto lanciare un appello a tutte le donne che, costantemente, nascondono i propri difetti dietro i filtri social.hato la sua pellefiltri devastata da una “dermatite atopica che ...

Advertising

tixxiana54 : @Yoda15271485 @ksnt63 Se guardate Facebook è pieno di foto postate sul ristorante in riva al mare in Liguria, in mo… - riccardogguerra : @LegaSalvini Guardate che fra poco arriva la leadership di zaia e/o giorgetti in quota confindustria. Preparatevi a… - ansianellatesta : È destino che chi non vince in un reality farà sempre di più di chi arriva primo guardate i Maneskin, Noemi e Annal… - niallvsea : RT @lousxhabjts: e no, non ti dimentichi di una sponsorizzazione che hai programmato, per lo più di due felpe dal costo complessivo di 500£… - lousxhabjts : e no, non ti dimentichi di una sponsorizzazione che hai programmato, per lo più di due felpe dal costo complessivo… -