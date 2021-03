Grimaldi | 37 mln da Intesa Sp per la ibrida Eco Livorno | terza delle 12 navi più ecofriendly e grandi del mondo

(Di lunedì 8 marzo 2021)Sanpaolo ha concluso un finanziamento per un ammontare di circa 37 milioni di euro in favore diEuromed, società del Gruppospecializzata nel trasporto merci rotabili in Europa e nelle Autostrade del Mare e nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo con il brandLines. La linea di credito è stata dedicata all’acquisto della nave Eco, nuovo ingresso nella flottadodiciibride della innovativa classeGreen 5th Generation (GG5G). Grazie al loro design unico, leGG5G non sono solo le piùunità ro-ro alper il trasporto marittimo di corto raggio, ma anche le più ...

Attraverso questa commessa si consolida il rapporto tra il Gruppo Grimaldi e i cantieri Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd, i quali costruiranno per il gruppo partenopeo la terza serie consecutiva di navi ...