Gravina: «Un anno fa lo stop ma avevamo ragione rispetto alla Francia» (Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato della triste ricorrenze dell’ultima gara di Serie A prima del lockdown: le sue parole Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dello stop del calcio causa COVID di un anno fa. UN anno FA – «Il calcio rappresentava in quel periodo un momento di aggregazione in più che abbiamo congelato, per diversi mesi siamo stati fermi. Ma lo siamo stati solo per l’attività sportiva, non ci siamo mai arresi nel far capire e sentire la nostra vicinanza a tutti coloro che in quel momento soffrivano. Basti pensare al Centro sportivo di Coverciano che è diventato in quel momento un centro di accoglienza per tanti malati, allo scudetto del cuore e a tutte le iniziative che abbiamo voluto proporre per stare vicino a chi stava ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele, ha parlato della triste ricorrenze dell’ultima gara di Serie A prima del lockdown: le sue parole Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dellodel calcio causa COVID di unfa. UNFA – «Il calcio rappresentava in quel periodo un momento di aggregazione in più che abbiamo congelato, per diversi mesi siamo stati fermi. Ma lo siamo stati solo per l’attività sportiva, non ci siamo mai arresi nel far capire e sentire la nostra vicinanza a tutti coloro che in quel momento soffrivano. Basti pensare al Centro sportivo di Coverciano che è diventato in quel momento un centro di accoglienza per tanti malati, allo scudetto del cuore e a tutte le iniziative che abbiamo voluto proporre per stare vicino a chi stava ...

