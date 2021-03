Gravina: “Il calcio non si arreso di fronte al Covid. La Francia sbagliò a non ripartire” (Di lunedì 8 marzo 2021) Un anno fa l'Italia si fermava totalmente di fronte al drammatico aumento dell'emergenza Covid. Anche il mondo del pallone si adeguava alle norme dello stato e tutti i campionati si stoppavano fino alla ripresa di giugno. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha ricordato quel momento difficile ai microfoni di Sky Sport: "Il calcio rappresentava in quel periodo un momento di aggregazione in più che abbiamo congelato, per diversi mesi siamo stati fermi. Ma lo siamo stati solo per l'attività sportiva, non ci siamo mai arresi nel far capire e sentire la nostra vicinanza a tutti coloro che in quel momento soffrivano. Basti pensare al Centro sportivo di Coverciano che è diventato in quel momento un centro di accoglienza per tanti malati, allo scudetto del cuore e a tutte le iniziative che abbiamo voluto proporre per ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 marzo 2021) Un anno fa l'Italia si fermava totalmente dial drammatico aumento dell'emergenza. Anche il mondo del pallone si adeguava alle norme dello stato e tutti i campionati si stoppavano fino alla ripresa di giugno. Il presidente della FIGC Gabrieleha ricordato quel momento difficile ai microfoni di Sky Sport: "Ilrappresentava in quel periodo un momento di aggregazione in più che abbiamo congelato, per diversi mesi siamo stati fermi. Ma lo siamo stati solo per l'attività sportiva, non ci siamo mai arresi nel far capire e sentire la nostra vicinanza a tutti coloro che in quel momento soffrivano. Basti pensare al Centro sportivo di Coverciano che è diventato in quel momento un centro di accoglienza per tanti malati, allo scudetto del cuore e a tutte le iniziative che abbiamo voluto proporre per ...

