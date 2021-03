Gravina di Puglia, profanate le tombe dei fratellini morti nel 2006 FOTO (Di lunedì 8 marzo 2021) I piccoli Francesco e Salvatore Pappalardi morirono in modo orribile a Gravina di Puglia. Ora emerge un orribile sfregio alla loro memoria. Gravina di Puglia, le tombe di Ciccio e Tore Pappalardi è stata profanata da ignoti. Lo fa sapere il loro papà, Filippo, assieme all’attuale sindaco della località pugliese situata in provincia di Puglia. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 marzo 2021) I piccoli Francesco e Salvatore Pappalardi morirono in modo orribile adi. Ora emerge un orribile sfregio alla loro memoria.di, ledi Ciccio e Tore Pappalardi è stata profanata da ignoti. Lo fa sapere il loro papà, Filippo, assieme all’attuale sindaco della località pugliese situata in provincia di. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Gazzettino : #ciccio e tore senza pace, profanate le tombe dei due fratellini di #gravina di Puglia morti in una #cisterna - bolartur : RT @leggoit: Non c'è pace per Ciccio e Tore, profanate le tombe dei due fratellini di Gravina di Puglia morti in una cisterna - AnsaPuglia : Fratellini Gravina: padre a sindaco, profanate le loro tombe. Morti nel 2006. 'Forzata cappella e scardinate lastre… - leggoit : Non c'è pace per Ciccio e Tore, profanate le tombe dei due fratellini di Gravina di Puglia morti in una cisterna - LolliPaola : percorso - gravina sotterranea - Gravina in Puglia (Ba) -