Grammy Awards 2021: ecco chi si esibirà durante la cerimonia (Di lunedì 8 marzo 2021) Nelle scorse ore sono stati annunciati gli artisti che si esibiranno durante la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2021, in programma domenica 14 marzo. Frederick M. Brown/Getty ImagesMancano ormai pochi giorni alla 63esima edizione dei Grammy Awards, che quest’anno si terranno domenica 14 marzo presso lo Staples Center di Los Angeles. La celebre cerimonia di premiazione dell’industria discografica americana era stata inizialmente prevista per il 31 gennaio, ma l’incremento dei contagi legati alla pandemia ha fatto saltare tutti i piani. Alla conduzione della cerimonia di premiazione, che dovrebbe essere priva di pubblico, ci sarà il presentatore televisivo e cabarettista Trevor Noah. “Sono emozionato di condurre questo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 marzo 2021) Nelle scorse ore sono stati annunciati gli artisti che si esibirannoladi premiazione dei, in programma domenica 14 marzo. Frederick M. Brown/Getty ImagesMancano ormai pochi giorni alla 63esima edizione dei, che quest’anno si terranno domenica 14 marzo presso lo Staples Center di Los Angeles. La celebredi premiazione dell’industria discografica americana era stata inizialmente prevista per il 31 gennaio, ma l’incremento dei contagi legati alla pandemia ha fatto saltare tutti i piani. Alla conduzione delladi premiazione, che dovrebbe essere priva di pubblico, ci sarà il presentatore televisivo e cabarettista Trevor Noah. “Sono emozionato di condurre questo ...

Advertising

team_world : Annunciati i performer dei #GRAMMYs Tra i tantissimi artisti sul palco dei Grammy Awards 2021 anche HARRY STYLES,… - MileyCyrusITA : RT @MileyTeamITALY: Nel fine settimana scorso, Miley ha partecipato alla cena organizzata dalla Columbia Records in occasione dei prossimi… - corinnemantegna : ok ragazz* potete dirmi come e dove posso guardare la diretta del Grammy Awards di Harry? - JACKERSROCYRUS : RT @MileyTeamITALY: Nel fine settimana scorso, Miley ha partecipato alla cena organizzata dalla Columbia Records in occasione dei prossimi… - mcgiftz : RT @MileyTeamITALY: Nel fine settimana scorso, Miley ha partecipato alla cena organizzata dalla Columbia Records in occasione dei prossimi… -