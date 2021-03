“Good Night Oppy” | la storia di Opportunity

(Di lunedì 8 marzo 2021) Mentre la NASA avanza con il suo ultimo rover su Marte, un nuovo film ripercorre la passata “opportunità” dell’agenzia di esplorare il Pianeta Rosso. “” uscirà a breve. Cos’èè un documentario di prossima uscita prodotto da Amazon Studios, Film 45, Amblin Television e Tripod Media. Racconterà ladi, uno dei gemelli Mars Exploration Rovers della NASA. Vedremo il legame tra l’esploratore robotico e gli ingegneri che l’hanno costruito e gestito. Ryan White dirigerà il film. “Sono cresciuto con film come ‘ET’ e ‘Wall-E,’ quindi realizzare un documentario con temi simili di meraviglia e stupore è stata una gioia”, ha detto White in ...

"Good Night Oppy" è un documentario che racconta la storia di un legame intenso: quello tra il rover Opportunity ed i suoi creatori.