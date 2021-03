Gli artisti celebrano l’8 marzo: i messaggi di Laura Pausini, Vasco, Emma e tanti altri per la Festa Della Donna (Di lunedì 8 marzo 2021) Come ogni anno gli artisti celebrano l’8 marzo. La Festa Della Donna quest’anno arriva due giorni dopo il Festival di Sanremo, un contesto in cui il ruolo Della Donna diventa spesso oggetto di polemiche, interpretazioni fuorvianti, scivoloni, strafalcioni e gaffe che riaccendono il dibattito anche da parte delle donne stesse che ancora una volta si ritrovano a dover ribadire i loro diritti e la loro natura di esseri umani con pari dignità rispetto agli uomini. I messaggi degli artisti si spostano tra i semplici auguri e stralci di attivismo. È il caso di Levante che in un post su Instagram scrive: “Grazie dei fiori, ma parliamo dei diritti”. La cantautrice siciliana ricorda le conquiste sociali e prega affinché la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Come ogni anno glil’8. Laquest’anno arriva due giorni dopo il Festival di Sanremo, un contesto in cui il ruolodiventa spesso oggetto di polemiche, interpretazioni fuorvianti, scivoloni, strafalcioni e gaffe che riaccendono il dibattito anche da parte delle donne stesse che ancora una volta si ritrovano a dover ribadire i loro diritti e la loro natura di esseri umani con pari dignità rispetto agli uomini. Ideglisi spostano tra i semplici auguri e stralci di attivismo. È il caso di Levante che in un post su Instagram scrive: “Grazie dei fiori, ma parliamo dei diritti”. La cantautrice siciliana ricorda le conquiste sociali e prega affinché la ...

fanpage : Hanno iniziato come artisti di strada e sono arrivati sul palco dell'Ariston. A Sanremo quest'anno vince il coraggi… - FIMI_IT : ?? Rullo di tamburi: sono i @BTS_twt gli artisti più venduti del 2020! La band k-pop che nell’ultimo anno ha conqui… - sottonademmerda : RT @troughrome: ?? ECCO GLI ARTISTI CHE SI ESIBIRANNO AI GRAMMY - sottonadeibitti : RT @singvlarity___: gli altri artisti: grazie per il supporto vi amiamo i bts in pied piper: andate a studiare e smettetela di sclerare per… - AnnamariaRadano : RT @Ciastenkidrauhl: Lezione migliore di Televisione: Stiamo parlando di Madame e Maneskin sia per le loro esibizioni sia per il loro comba… -