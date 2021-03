Giornata internazionale della donna, perché il lavoro femminile è stato penalizzato dal Covid (Di lunedì 8 marzo 2021) In occasione della Giornata internazionale della donna una ricerca commissionata da LinkedIn, il più grande network professionale del mondo, ha rivelato che le donne ritengono che la loro carriera sia stata rallentata o sospesa dalla pandemia. E che sia operante nei luoghi di lavoro una disparità di legittimazione fra uomini e donne. Lo studio ha esaminato l'impatto del condizionamento sociale sulla retribuzione e la progressione di carriera delle donne in tempi di Covid-19. Il 44% delle intervistate in Italia crede che le donne si sentano meno legittimate a ottenere promozioni o aumenti di stipendio sul posto di lavoro, mentre solo 2 uomini su 5 (40%) hanno detto la stessa cosa. Un dato molto significativo è inoltre l'impatto della ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 marzo 2021) In occasioneuna ricerca commissionata da LinkedIn, il più grande network professionale del mondo, ha rivelato che le donne ritengono che la loro carriera sia stata rallentata o sospesa dalla pandemia. E che sia operante nei luoghi diuna disparità di legittimazione fra uomini e donne. Lo studio ha esaminato l'impatto del condizionamento sociale sulla retribuzione e la progressione di carriera delle donne in tempi di-19. Il 44% delle intervistate in Italia crede che le donne si sentano meno legittimate a ottenere promozioni o aumenti di stipendio sul posto di, mentre solo 2 uomini su 5 (40%) hanno detto la stessa cosa. Un dato molto significativo è inoltre l'impatto...

Advertising

mengonimarco : 8 marzo. Giornata internazionale della donna. Che sia un giorno di riflessione per noi maschi: domandiamo, osservia… - ItalyMFA : Min. @luigidimaio: 'Oggi, #8marzo, Giornata internazionale della donna, il mio pensiero va a tutte le donne della… - Quirinale : #8marzo, Giornata Internazionale della #Donna, segui la cerimonia in diretta dal #Quirinale alle ore 11 su @RaiUno - PinoMauriello2 : Un grande video messaggio per la Giornata Internazionale della donna - terryptere : RT @tigella: Che poi se invece di 'festa della donna' la chiamaste col suo nome – 'giornata internazionale dei diritti della donna' – metà… -