Giornata Internazionale della donna: la storia della ricorrenza (Di lunedì 8 marzo 2021) L’8 marzo è la Giornata Internazionale della donna e noi, oggi, facciamo un po’ di chiarezza sulle origini della ricorrenza. Spesso si pensa che la Giornata derivi dalle vicissitudini relative all’incendio in una fabbrica tessile di New York, la Cotton. Si dice che qui persero la vita moltissime operaie ma questo fatto è leggendario e Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) L’8 marzo è lae noi, oggi, facciamo un po’ di chiarezza sulle origini. Spesso si pensa che laderivi dalle vicissitudini relative all’incendio in una fabbrica tessile di New York, la Cotton. Si dice che qui persero la vita moltissime operaie ma questo fatto è leggendario e

Advertising

MEF_GOV : Per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze partecipa alle i… - Agenzia_Ansa : Una nuova ricerca sul gender gap diffusa in occasione della Giornata internazionale della donna, l'8 marzo, esamina… - tailoredkid : RT @vogue_italia: Domani è la Giornata Internazionale delle Donne ??. E se stasera ci vedessimo un film bellissimo con una regista dietro la… - Lauvergnac : RT @RadioQuar: Per la GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA, noi di RadioQuar dedichiamo uno speciale a tutte le ascoltatrici. Oltre alla mus… - vogue_italia : Domani è la Giornata Internazionale delle Donne ??. E se stasera ci vedessimo un film bellissimo con una regista die… -