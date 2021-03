Giornata internazionale della donna: da Giulia Salemi a Natalia Paragoni e Giulia De Lellis, gli auguri social dei Vip (Di lunedì 8 marzo 2021) In occasione della Giornata internazionale della donna, diversi personaggi più o meno noti del web e nel piccolo schermo si sono sbizzarriti – come di consueto – in dediche, auguri e messaggi social per omaggiare le donne in questo giorno a loro dedicato. “Noi siamo pilastri che sostengono, noi siamo luce che illumina e sole che scalda, noi siamo cuore che pulsa, noi siamo forza, coraggio e gentilezza. Noi siamo donne. Ogni giorno ci dobbiamo festeggiare, perché ogni giorno siamo il senso della nostra vita, perché ogni giorno amiamo, sosteniamo e proteggiamo con ardore e determinazione chi amiamo” ha scritto su Instagram l’ex corteggiatrice e fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, mentre ... Leggi su isaechia (Di lunedì 8 marzo 2021) In occasione, diversi personaggi più o meno noti del web e nel piccolo schermo si sono sbizzarriti – come di consueto – in dediche,e messaggiper omaggiare le donne in questo giorno a loro dedicato. “Noi siamo pilastri che sostengono, noi siamo luce che illumina e sole che scalda, noi siamo cuore che pulsa, noi siamo forza, coraggio e gentilezza. Noi siamo donne. Ogni giorno ci dobbiamo festeggiare, perché ogni giorno siamo il sensonostra vita, perché ogni giorno amiamo, sosteniamo e proteggiamo con ardore e determinazione chi amiamo” ha scritto su Instagram l’ex corteggiatrice e fidanzata di Andrea Zelletta,, mentre ...

tigella : Che poi se invece di 'festa della donna' la chiamaste col suo nome – 'giornata internazionale dei diritti della don… - mengonimarco : 8 marzo. Giornata internazionale della donna. Che sia un giorno di riflessione per noi maschi: domandiamo, osservia… - ItalyMFA : Min. @luigidimaio: 'Oggi, #8marzo, Giornata internazionale della donna, il mio pensiero va a tutte le donne della… - TortoricAurelio : RT @Lara86124487: Buongiorno 'Uome' (Dato che per la #Boldrini è un offesa la parola Donna) Essa esonerata quindi da questa Giornata Inter… - Danidan22126347 : RT @cremino01: Non è la FESTA DELA DONNA. È la giornata internazionale dei DIRITTI della DONNA. Diritti che spesso non abbiamo. Pari stipen… -