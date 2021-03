Giorgia Meloni e la storia dell’altro verbale del pentito sui 35mila euro (Di lunedì 8 marzo 2021) La storia del verbale in cui il collaboratore di giustizia Agostino Riccardo accusa Fratelli d’Italia di aver pagato 35mila euro nel 2013 al clan Travali 35mila euro per comprare voti e attaccare manifesti a favore di Pasquale Maietta si arricchisce di un altro episodio. C’è un altro verbale che racconta nuovi particolari sulla vicenda. La Meloni e la storia dell’altro verbale del pentito sui 35mila euro Il pentito infatti tre mesi dopo aver riferito ai pm antimafia Corrado Fasanelli e Luigia Spinelli, fornì altre informazioni al pm Barbara Zuin. Che racconta Giorgia Meloni, rettificherebbero quanto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Ladelin cui il collaboratore di giustizia Agostino Riccardo accusa Fratelli d’Italia di aver pagatonel 2013 al clan Travaliper comprare voti e attaccare manifesti a favore di Pasquale Maietta si arricchisce di un altro episodio. C’è un altroche racconta nuovi particolari sulla vicenda. Lae ladelsuiIlinfatti tre mesi dopo aver riferito ai pm antimafia Corrado Fasanelli e Luigia Spinelli, fornì altre informazioni al pm Barbara Zuin. Che racconta, rettificherebbero quanto ...

