Gigi Marzullo positivo al Covid | la rivelazione a Che tempo che fa

(Di lunedì 8 marzo 2021) In collegamento con Cheche fa, il giornalistaha annunciato di essere risultatoal: le sue condizioni. Un altro personaggio noto fa saper di aver contratto il: stavolta si tratta del giornalista e conduttore Rai, attualmente in quarantena. L’annuncio è stato fatto ieri sera dal diretto interessato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Danilo_mgh : Gigi Marzullo ha preso il Covid. O è il Covid che ha preso Marzullo? - DOcastaldo : Ma Gigi Marzullo è positivo al covid o il #covid è positivo a Gigi Marzullo? #coronavirus - Dixy62553861 : RT @fattoquotidiano: Gigi Marzullo è positivo al Coronavirus, il giornalista lo annuncia durante Che Tempo che Fa - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Gigi Marzullo è positivo al Coronavirus, il giornalista lo annuncia durante Che Tempo che Fa - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Gigi Marzullo è positivo al Coronavirus, il giornalista lo annuncia durante Che Tempo che Fa -

