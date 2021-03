Gigi Marzullo positivo al Covid: Gigi Marzullo racconta del contagio in tv in diretta da Fazio (Di lunedì 8 marzo 2021) Gigi Marzullo è positivo al Covid: il giornalista ha infatti annunciato in diretta tv, con il conduttore Fabio Fazio, di essere risultato “leggermente positivo” al Coronavirus. Anche Gigi Marzullo è stato contagiato dal virus Sars-Cov-2: lo ha dichiarato lui stesso durante l’ultima puntata di Che Tempo che fa, ed ha detto al conduttore Fazio: “Spesso il Covid colpisce: sono leggermente positivo al Covid. Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi 10 giorni a casa”. Gigi Marzullo positivo, è in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 marzo 2021)al: il giornalista ha infatti annunciato intv, con il conduttore Fabio, di essere risultato “leggermente” al Coronavirus. Ancheè stato contagiato dal virus Sars-Cov-2: lo ha dichiarato lui stesso durante l’ultima puntata di Che Tempo che fa, ed ha detto al conduttore: “Spesso ilcolpisce: sono leggermenteal. Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi 10 giorni a casa”., è in ...

