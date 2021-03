Gigi Marzullo positivo al covid 19: collegato da casa per Che tempo che fa (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ un periodo complicato per tutti e più si esce di casa per lavoro e più c’è il rischio, purtroppo, di contrarre il maledetto covid 19. Chi lavora in tv viene sottoposto a costanti tamponi ed è anche per questo motivo che spesso si scoprono delle positività di chi non ha neppure molti sintomi. E’ il caso di Gigi Marzullo che fino a venerdì è stato protagonista di Oggi è un altro giorno ma che nel fine settimana ha scoperto di essere positivo al covid 19 e ne ha parlato da Che tempo che fa. Siamo abituati a vederlo nello studio di Milano del programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio. Ma ieri sia lui che il conduttore erano in collegamento da remoto. Entrambi da casa ma per motivi diversi. Fabio infatti si sta riprendendo dopo un intervento al quale si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ un periodo complicato per tutti e più si esce diper lavoro e più c’è il rischio, purtroppo, di contrarre il maledetto19. Chi lavora in tv viene sottoposto a costanti tamponi ed è anche per questo motivo che spesso si scoprono delle positività di chi non ha neppure molti sintomi. E’ il caso diche fino a venerdì è stato protagonista di Oggi è un altro giorno ma che nel fine settimana ha scoperto di essereal19 e ne ha parlato da Cheche fa. Siamo abituati a vederlo nello studio di Milano del programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio. Ma ieri sia lui che il conduttore erano in collegamento da remoto. Entrambi dama per motivi diversi. Fabio infatti si sta riprendendo dopo un intervento al quale si ...

Advertising

Unf_Tweet : - irpiniatimes1 : Gigi Marzullo positivo al coronavirus: l'annuncio in diretta da Fazio - infoitcultura : Gigi Marzullo positivo al coronavirus: l'annuncio in diretta da Fazio - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'Spesso il covid colpisce: sono leggermente positivo al covid. Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'C'è anche un altro Gigi Marzullo!' Non uno, non due, ma ben tre Gigi Marzullo stasera a #CTCF -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Marzullo Gigi Marzullo positivo al coronavirus: l'annuncio in diretta da Fazio ' Spesso il Covid colpisce: sono leggermente positivo al Covid . Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi 10 giorni a casa'. Così Gigi Marzullo in diretta con Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3 annuncia di essere risultato positivo al coronavirus e fortunatamente in buone condizioni e in isolamento a casa.

Che Tempo che Fa, Luciana Littizzetto al posto di Fabio Fazio (in 'smart working' dopo l'operazione) A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti Orietta Berti , fra i protagonisti di Sanremo con il brano 'Quando ti sei innamorato', e il ...

Gigi Marzullo positivo al coronavirus: l'annuncio in diretta da Fazio Il Mattino Gigi Marzullo positivo al covid 19: collegato da casa per Che tempo che fa “ Spesso il covid colpisce: sono leggermente positivo al covid. Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi 10 giorni a casa .” Queste le parole di Gigi Marzullo che ieri si era collegato ...

Marzullo: "Ho il Coronavirus" Gigi Marzullo ha annunciato in diretta tv di essere risultato positivo al Coronavirus: il giornalista è in isolamento domiciliare. Gigi Marzullo è risultato positivo al tampone per il Coronavirus: il ...

' Spesso il Covid colpisce: sono leggermente positivo al Covid . Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi 10 giorni a casa'. Cosìin diretta con Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3 annuncia di essere risultato positivo al coronavirus e fortunatamente in buone condizioni e in isolamento a casa.A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica,; ospiti Orietta Berti , fra i protagonisti di Sanremo con il brano 'Quando ti sei innamorato', e il ...“ Spesso il covid colpisce: sono leggermente positivo al covid. Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi 10 giorni a casa .” Queste le parole di Gigi Marzullo che ieri si era collegato ...Gigi Marzullo ha annunciato in diretta tv di essere risultato positivo al Coronavirus: il giornalista è in isolamento domiciliare. Gigi Marzullo è risultato positivo al tampone per il Coronavirus: il ...