(Di lunedì 8 marzo 2021) Rosa ScognamiglioNeumair, accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere dei genitori ha. Lo comunica la procura con una notaNeumair, il 30enne bolzanino accusato di aver ucciso i genitori, Laura Perselli e Peter Neumair, avrebbeil delitto. L'indiscrezione è stata confermata dalla procura dicon una nota diffusa a mezzo stampa. "Il giovane ha ammesso le sue responsabilità per la morte dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli", riferisce L'Adige.it. Il giovane si trova in carcere acon l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere dallo scorso 6 febbraio. Tag:di...

Advertising

isamiccoli52 : RT @debora_ergas: Giallo di #Bolzano #Benno Neumair, nel corso dell'interrogatorio con i magistrati, ha ammesso le sue responsabilità sulla… - Bertolca10 : Svolta nel giallo di #Bolzano dopo due mesi: il figlio Benno Neumair confessa l'omicidio dei due genitori Peter e L… - v33Redazione : Giallo di Bolzano: Benno ha confessato - debora_ergas : Giallo di #Bolzano #Benno Neumair, nel corso dell'interrogatorio con i magistrati, ha ammesso le sue responsabilità… - lucafregona : Giallo di #Bolzano, perizia psichiatrica per #Benno -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Bolzano

la VOCE del TRENTINO

Benno Neumair ha confessato : lo comunica l'ufficio del pubblico ministero attraverso una nota inviata alla stampa. Il sospetto omicida avrebbe ammesso agli inquirenti le proprie responsabilità. ...... mentre Veneto, Friuli Venezia Giulia passano daad arancione, aggiungendosi ad altre 8 regioni, oltre alle province autonome di Trento e. L'Emilia Romagna resta in arancione scuro ma ...Benno Neumair, accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere dei genitori ha confessato. Lo comunica la procura con una nota ...Entrano in vigore le nuove classificazioni in base alle fasce di rischio. In particolare, in rosso ci sono Campania, Basilicata e Molise. Lombardia e Piemonte arancione scuro per ordinanze regionali.