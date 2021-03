Gialliste di cinema e letteratura | ' Noir in festival' apre con una giornata per l' 8 marzo

(Di lunedì 8 marzo 2021) ... interamente in streaming e gratuito, sulla piattaforma MyMovies ( clicca qui per accedervi ) e sui canali social della rassegna (Facebook, Instagram, YouTube), come precisa lastampa.it. Il...

Il Noir in Festival torna dall'8 al 13 marzo con la sua 30esima edizione, interamente in streaming e gratuito, sulla piattaforma MyMovies (clicca qui per accedervi) e sui canali social della rassegna (Facebook, Instagram, YouTube). Il festival, dedicato sia alla produzione cinematografica noir che alla letteratura gialla, ha deciso di proporre, in occasione della giornata internazionale della donna, un focus sulle nuove autrici.