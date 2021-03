“Già 6 anni…”. Michelle Hunziker festeggia la piccola di casa. E quant’è cresciuta! Tutti pazzi per Celeste (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo la fine della storia con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha trovato il vero amore con Tommaso Trussardi. I due sono sposati e hanno due figlie, Sole e Celeste. La loro relazione, a quanto pare, va a gonfie vele. Qualche tempo fa erano uscite foto di una litigata e si parlava di crisi. Ma al riguardo la stessa showgirl ha smentito che sul legame con Tommaso si fossero addensate delle nubi. “Sono uscite foto di un nostro litigio – le parole di Michelle – abbiamo tanto riso per quella foto, perché quando mi sono rivista mi sono fatta impressione: non credevo di essere così tanto arrabbiata. Avevo un’aria così aggressiva che siamo esplosi a ridere Tutti e due… Come Tutti gli umani anche noi litighiamo ed è bene che si sappia. Il bello, però, è che facciamo pace alla svelta”. Oggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo la fine della storia con Eros Ramazzotti,ha trovato il vero amore con Tommaso Trussardi. I due sono sposati e hanno due figlie, Sole e. La loro relazione, a quanto pare, va a gonfie vele. Qualche tempo fa erano uscite foto di una litigata e si parlava di crisi. Ma al riguardo la stessa showgirl ha smentito che sul legame con Tommaso si fossero addensate delle nubi. “Sono uscite foto di un nostro litigio – le parole di– abbiamo tanto riso per quella foto, perché quando mi sono rivista mi sono fatta impressione: non credevo di essere così tanto arrabbiata. Avevo un’aria così aggressiva che siamo esplosi a rideree due… Comegli umani anche noi litighiamo ed è bene che si sappia. Il bello, però, è che facciamo pace alla svelta”. Oggi ...

