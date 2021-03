Ghoulam, rotto crociato, operato oggi stesso. (Di lunedì 8 marzo 2021) Nuovo grave infortunio per Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli: 'Faouzi Ghoulam, uscito ieri nel primo tempo di Napoli - Bologna, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma - riporta il ... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 8 marzo 2021) Nuovo grave infortunio per Faouzi, terzino del Napoli: 'Faouzi, uscito ieri nel primo tempo di Napoli - Bologna, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma - riporta il ...

Advertising

cristianosala : Prof. Mariani: 'Perché Ghoulam si è rotto anche l'altro crociato? Perché gioca a calcio, se avesse fatto il ragioni… - AntoninoLoRe : Il laterale del #Napoli si è rotto il legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro nell… - piccioneviaggi1 : Crociato rotto per un napoletano, non vedo la parte negativa. scherzi a parte, buona guarigione @GhoulamFaouzi ! #Ghoulam #Napoli - partenopeo1973 : @millansantamar @7bertoldo7 @sscnapoli @GhoulamFaouzi Ghoulam sì è rotto ieri il crociato sx,essendo lui un mancino… - marinabeccuti : Tegola per il Napoli, Ghoulam si è rotto il crociato -