Ghoulam | il ginocchio tradisce | stagione finita per il terzino

(Di lunedì 8 marzo 2021) Faouzisarà costretto a saltare l’ultima parte della2020/2021. Ilalgerino, era uscito per infortunio nella gara di ieri contro il Bologna, vinta dal Napoli per 3-1. Napoli-Bologna 3-1: sempre Lorenzo Insigne: quali sono i tempi di recupero? Il giocatore, come riportato dal comunicato ufficiale del Napoli, ha riportato una rottura del crociato delsinistro. A confermare le paure delalgerino, sono stati gli esami strumentali ai quali il giocatore si è sottoposto in mattina a “Villa Stuart”. Ildovrebbe operarsi già nella giornata di oggi. I tempi di recupero per questi infortuni sono molto lunghi. Ilnon potrà più scendere il campo per il resto della ...