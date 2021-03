GF Vip | Aragozzini querela D’Eusanio | “Chiedo 1 milione | lo darò in beneficenza”

Advertising

Adnkronos : #GFVip, #Aragozzini querela D'Eusanio: 'Chiedo 1 milione, lo darò in beneficenza' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Aragozzini

Yahoo Finanza

...denuncia - querela alla Procura Generale della Repubblica di Roma per 'gravissima calunnia nei riguardi di Adrianoin occasione di una puntata del programma televisivo Grande Fratello...Alla fine è stata querelata sia dache da Laura Pausini ed è stata esclusa dalla casa del grande fratello. Lo psichiatra Alessandro Meluzzi, famoso per partecipare nelle sue vesti di ...Ecco quanto si legge sul portale: “Adriano Aragozzini ha presentato denuncia-querela per “gravissima calunnia” nei confronti di Alda D’Eusanio che al GF Vip l’aveva definito un delinquente. La ...Adriano Aragozzini querela Alda D'Eusanio e chiede 1 milione di euro "per tutti i danni subiti, e che sta ancora subendo, a causa delle gravissime falsità affermate e delle offese al proprio onore e a ...