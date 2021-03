GF Vip 5, Rosalinda Cannavò: “Mi ha colpita alle spalle” (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel corso dell’intervista a Dayane Mello a Verissimo, la modella brasiliana ha dichiarato di non aver parlato con Rosalinda Cannavò nel backstage della trasmissione. Ma, l’attrice siciliana, ha poi dato la sua versione dei fatti dicendo, invece, di aver salutato Dayane, ma ha anche aggiunto di essersi sentita tradita e pugnalata nella casa del GF Vip. Queste le dichiarazioni della siciliana. Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò è disposta al confronto con Dayane Mello? “Peccato sì, c’era del bene anche secondo me – ha affermato Rosalinda Cannavò nel corso dell’intervista, per poi proseguire in questo modo – Ho messo in dubbio tutto dopo le parole che ha detto. Ricordiamoci che ha detto delle belle parole in passato, per poi dire il contrario. Io conosco il perdono Silvia. Lei però ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel corso dell’intervista a Dayane Mello a Verissimo, la modella brasiliana ha dichiarato di non aver parlato connel backstage della trasmissione. Ma, l’attrice siciliana, ha poi dato la sua versione dei fatti dicendo, invece, di aver salutato Dayane, ma ha anche aggiunto di essersi sentita tradita e pugnalata nella casa del GF Vip. Queste le dichiarazioni della siciliana. Grande Fratello Vip,è disposta al confronto con Dayane Mello? “Peccato sì, c’era del bene anche secondo me – ha affermatonel corso dell’intervista, per poi proseguire in questo modo – Ho messo in dubbio tutto dopo le parole che ha detto. Ricordiamoci che ha detto delle belle parole in passato, per poi dire il contrario. Io conosco il perdono Silvia. Lei però ...

IsaeChia : #Live – #NonelaDUrso, #RosalindaCannavò ha incontrato #GiulianoCondorelli dopo la fine del #GfVip 5: ecco com’è and… - Lauren44560503 : @r3alityfan Raga praticam. I programmi stanno sfruttando qll che non ha ftt il gf vip su qst due. Ma il ftt che but… - EireenViolet : Suor Falsalinda:'Io non ho mai detto di non aver cavalcato la cosa,sono stata probabilmente la carnefice di me stes… - IvanRoncalliFan : RT @salvatrash1: ROSALINDA CHE ENTRA SULLE NOTE DI 'CHIAMAMI PER NOME' DOPO AVERNE CAMBIATI DUE NEL CORSO DEL GF VIP AUTORI GENIALI #nonela… - BISLACCO3 : RT @salvatrash1: ROSALINDA CHE ENTRA SULLE NOTE DI 'CHIAMAMI PER NOME' DOPO AVERNE CAMBIATI DUE NEL CORSO DEL GF VIP AUTORI GENIALI #nonela… -