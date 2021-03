Gf vip 5 | Guenda Goria rivela la sua malattia | lo sfogo

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo essere stata protagonista del Gf vip 5,ha condiviso con i fan e a mezzo social la scoperta dellada cui è affetta. L’occasione dellazione è un nuovo post pubblico, in cui la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeodedica delle parole al mese dellain corso, per poi invitare tutte le donne alla prevenzione con controlli di routine, in quanto la patologia in questione può comportare conseguenze importanti. Un post di sensibilizzazione post- reality show quello dell’ex gieffina, che è molto dibattuto in rete e per il quale non mancano commenti social. Gf vip 5,si riattiva sui social Può dirsi una dei protagonisti più discussi del Gf vip 5 e ora è al centro dell’attenzione mediatica per un post ...