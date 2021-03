Genova, papà vittima del ponte Morandi: “Concessione ancora in mano ad assassini” (Di lunedì 8 marzo 2021) GENOVA – “La Radura della memoria ci aiuta a ricordare. Per il resto, è solo dolore perché ce li hanno assassinati, non c’è altro termine. Vedo quel ponte e vedo che hanno assassinato mio figlio e altri 42 angeli. Ora ci rimangono la giustizia e il ricordo”. Così Giuseppe Matti Altadonna, padre di Luigi, una delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi, oggi pomeriggio a Genova, a margine della presentazione del nuovo allestimento della Radura della memoria, sotto il nuovo viadotto autostradale. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) GENOVA – “La Radura della memoria ci aiuta a ricordare. Per il resto, è solo dolore perché ce li hanno assassinati, non c’è altro termine. Vedo quel ponte e vedo che hanno assassinato mio figlio e altri 42 angeli. Ora ci rimangono la giustizia e il ricordo”. Così Giuseppe Matti Altadonna, padre di Luigi, una delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi, oggi pomeriggio a Genova, a margine della presentazione del nuovo allestimento della Radura della memoria, sotto il nuovo viadotto autostradale.

Advertising

ameliacarlevaro : RT @rep_genova: Genova, papà vittima del Morandi: concessione ancora in mano agli assassini [aggiornamento delle 17:50] - rep_genova : Genova, papà vittima del Morandi: concessione ancora in mano agli assassini [aggiornamento delle 17:50] - Laumare9 : RT @rep_genova: Genova, papà vittima del Morandi: concessione ancora in mano agli assassini [aggiornamento delle 17:40] - rep_genova : Genova, papà vittima del Morandi: concessione ancora in mano agli assassini [aggiornamento delle 17:40] - RuggeroMarino40 : QUESTO SANREMO INUTILMENTE “SPECIALE” -

Ultime Notizie dalla rete : Genova papà Gabrielli - Giannini e il bipolarismo istituzionale. Flop, depistaggi: tutte le loro ombre ... assurti alla ribalta della cronaca tra il 2012 e il 2017; nonostante proprio Gabrielli avesse fatto ammenda sui fatti del G8, dichiarando pubblicamente che a Genova nel 2001 "ci fu tortura" e che ...

Giardini Baltimora, la riqualificazione cancella la street art. E gli artisti coprono i graffiti per protesta fotogallery Una situazione paradossale che in queste ore sta creando una vera e propria ondata di sdegno in tutta la grande comunità dei writers, di Genova e non solo. di 6 Galleria fotografica Graffiti ...

Superga, i Servi di Maria lasciano la Basilica. «Ma domenica non sarà l’ultima messa» Corriere della Sera ... assurti alla ribalta della cronaca tra il 2012 e il 2017; nonostante proprio Gabrielli avesse fatto ammenda sui fatti del G8, dichiarando pubblicamente che anel 2001 "ci fu tortura" e che ...Una situazione paradossale che in queste ore sta creando una vera e propria ondata di sdegno in tutta la grande comunità dei writers, die non solo. di 6 Galleria fotografica Graffiti ...