Gazzetta | Milan | Juve e Roma ci diranno se la squadra di Gattuso può lottare per la Champions

(Di lunedì 8 marzo 2021) Intensa, bella, piena di gol e di errori. Napoli e Bologna si affrontano petto in fuori col carattere e la voglia di vincere che trasmettonoe Mihajlovic. Così descrive la sfida di ieri al Maradona ladello Sport che parla di potenziale rinascita del Napoli, nonostante qualche errore Forse l’uomo simbolo di questa sfida è David Ospina che compie parate strepitose – soprattutto su Palacio, ma anche su Barrow – e poi coi piedi sbaglia clamorosamente due volte, lui che dovrebbe essere fra i migliori. Nella prima occasione lo «salva» Chiffi, reputando scorretto l’intervento di Palacio sul rinvio del portiere. La sterzata è stata data e la strada segnata, ora toccherà agli uomini continuare a seguirla senza smarrirla di nuovo il Napoli chiude il ciclo micidiale di 19 gare in 63 giorni (nessuno in Italia ha giocato tanto) e ora avrà la ...

Ora avrà la prima settimana piena di lavoro del 2021 per preparare il trittico decisivo, tutto in trasferta: Milan-Juve-Roma ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola "Napoli show" commentando il netto successo per 3-1 contro il Bologna ...