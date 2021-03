Gazzetta: 19 gare in 63 giorni, nessuno in Italia ha giocato quanto il Napoli (Di lunedì 8 marzo 2021) La sfida di ieri contro il Bologna è una manna dal cielo per il Napoli e Gattuso e potrebbe rappresentare finalmente il punto di avvio di una nuova parte della stagione. Innanzitutto, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, si è assistito al ritorno di Osimhen che ha incantato e finalmente è tornato a segnare come ci si aspetta da lui, ma la vittoria e la posizione in classifica maturata a termine di un tour de force di 19 gare in 63 giorni, fanno ben sperare per il prosieguo considerando che nessuno in Italia ha giocato tanto. Ora parte la prima settimana piena di allenamenti e poi tre trasferte importanti: Milan, Juve e Roma L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) La sfida di ieri contro il Bologna è una manna dal cielo per ile Gattuso e potrebbe rappresentare finalmente il punto di avvio di una nuova parte della stagione. Innanzitutto, come scrive oggi ladello Sport, si è assistito al ritorno di Osimhen che ha incantato e finalmente è tornato a segnare come ci si aspetta da lui, ma la vittoria e la posizione in classifica maturata a termine di un tour de force di 19in 63, fanno ben sperare per il prosieguo considerando cheinhatanto. Ora parte la prima settimana piena di allenamenti e poi tre trasferte importanti: Milan, Juve e Roma L'articolo ilsta.

