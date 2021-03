Galli: “Le misure del nuovo DPCM non bastano” | VIDEO (Di lunedì 8 marzo 2021) Massimo Galli, primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ad Agorà su Rai3 oggi ha riconfermato quello che ormai sembra evidente, parlando del numero crescente dei contagi che si registra ogni giorno, che potrebbe portare a nuove restrizioni su tutto il territorio nazionale: . “È successo quello che ci si poteva attendere accadesse, considerando le settimane precedenti, le esperienze dei Paesi a noi vicini e considerando che quello che è stato messo in campo era e si è dimostrato insufficiente. Anzi, ci sono state aperture proprio nel momento in cui era il caso di non riaprire nulla. Temo che le misure adottate” con il nuovo DPCM “non bastino”. "Quello che ci si poteva attendere è successo, considerando le settimane precedenti e considerando che quello che è stato messo in campo si è dimostrato ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Massimo, primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ad Agorà su Rai3 oggi ha riconfermato quello che ormai sembra evidente, parlando del numero crescente dei contagi che si registra ogni giorno, che potrebbe portare a nuove restrizioni su tutto il territorio nazionale: . “È successo quello che ci si poteva attendere accadesse, considerando le settimane precedenti, le esperienze dei Paesi a noi vicini e considerando che quello che è stato messo in campo era e si è dimostrato insufficiente. Anzi, ci sono state aperture proprio nel momento in cui era il caso di non riaprire nulla. Temo che leadottate” con il“non bastino”. "Quello che ci si poteva attendere è successo, considerando le settimane precedenti e considerando che quello che è stato messo in campo si è dimostrato ...

