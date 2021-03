Futre | «Ronaldo ancora il migliore al mondo ma attenzione al Porto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Paulo, ex attaccante del, dice la sua in vista della sfida di Champions League contro la Juventus: ecco le sue dichiarazioni Pauloha parlato ai microfoni di TMW: le sue dichiarazioni sue Juve-. SOGNO CHAMPIONS – «Troppo presto per dirlo. Cristianoil miglior calciatore del. Può vincere da solo le partite in Italia e in Europa, proprio come fece con l’Atletico Madrid di Simeone due anni fa, ma se il resto della squadra non lo supporta e non lo sostiene i risultati arrivano molto più difficilmente. Proprio per questo, ribadisco che colla Juve dovrà mantenere alta la concentrazione se vorrà eliminare un avversario che ha già dimostrato di poterle fare male». Leggi su ...