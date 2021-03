Fulci Talks, il documentario ritratto del regista che se non ci fosse stato bisognava inventarlo (Di lunedì 8 marzo 2021) Terrorista dei generi, B movie-maker, stracult da cinefilia, corrosivo di ironia raffinatissima: chiamatelo come vi pare, Lucio Fulci è di quei registi che non ci fossero (stati) bisognava inventarli. Dopo il grazie all’eterno sdoganatore Quentin Tarantino, arriva l’acutezza anarchica e squisitamente partenopea di Antonietta De Lillo a ritrarre questo cineasta patrimonio dell’umanità non solo cinéphile ma di “tutto il cinema, perché tutto va amato” (diceva lui), scomparso 25 anni fa e mai abbastanza celebrato. Il documentario-ritratto Fulci Talks, che inaugura oggi l’apertura del XXX Noir in Festival (8-13 marzo) costretto online ma non per questo meno vibrante e che sarà on demand dal 10 marzo su Chili e CG Digital, non è solo un limpido ricordo di lui, ne è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Terrorista dei generi, B movie-maker, stracult da cinefilia, corrosivo di ironia raffinatissima: chiamatelo come vi pare, Lucioè di quei registi che non ciro (stati)inventarli. Dopo il grazie all’eterno sdoganatore Quentin Tarantino, arriva l’acutezza anarchica e squisitamente partenopea di Antonietta De Lillo a ritrarre questo cineasta patrimonio dell’umanità non solo cinéphile ma di “tutto il cinema, perché tutto va amato” (diceva lui), scomparso 25 anni fa e mai abbastanza celebrato. Il, che inaugura oggi l’apertura del XXX Noir in Festival (8-13 marzo) costretto online ma non per questo meno vibrante e che sarà on demand dal 10 marzo su Chili e CG Digital, non è solo un limpido ricordo di lui, ne è ...

Ultime Notizie dalla rete : Fulci Talks FULCI TALKS - Parole, parole, parole Come si definisce un documentario? Quale il confine tra i generi, se ne esiste uno definito? Di sicuro " Fulci Talks " non è un documentario, ma una lunga intervista al regista Lucio Fulci - dalla qualità video bassa ma dal contenuto decisamente rilevante - recuperata e riproposta oggi dopo quasi 30 anni,...

Lolita e le altre. Le donne in Noir del festival Altra protagonista femminile della giornata sarà Antonietta De Lilloche porta al Noir l'anteprima del suo Fulci Talks (ore 22.00, MYmovies), conversazione in versione uncut in cui la regista e il ...

Fulci Talks, il documentario ritratto del regista che non se non ci fosse stato bisognava inventarlo Il Fatto Quotidiano XXX Noir in Festival: PARLA FULCI! Cinema e letteratura nel giorno di Camilla Läckberg Giornata ricchissima di incontri martedì 9 marzo: la regista Antonietta De Lillo, il critico Marcello Garofalo, il musicista Fabio Frizzi e Antonella Fulci saranno gli ospiti di un talk moderato da Gi ...

Lolita e le altre. Le donne in Noir del festival Dalla regista rivelazione Jennifer Kent alle cinque scrittrici italiane del panel “Donne in nero” ( Margherita Oggero, Antonella Lattanzi, Grazia Verasani, Francesca Serafini e Rosa Teruzzi ), all’inc ...

