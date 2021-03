Frosinone, Vettorel operato al ginocchio. Il comunicato del club ciociaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Frosinone ha reso notizia sulle condizioni del suo portiere, Thomas Vettorel, in seguito all’operazione a cui si è sottoposto. Questa la nota del club ciociaro: “Il Frosinone Calcio comunica che, il calciatore Thomas Vettorel è stato sottoposto, nella giornata di sabato 6 marzo, ad intervento artroscopico di trattamento della lesione del menisco interno del ginocchio destro, presso il policlinico universitario ‘Agostino Gemelli’ di Roma. L’operazione è stata eseguita con successo dal Direttore dell’Unità di Traumatologia dello Sport e Chirurgia del ginocchio, prof. Adriani Ezio e dai suoi collaboratori dott. Cialdella Sergio e dott. De Fenu Edoardo. Tempi di recupero previsti: ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Attraverso unsul proprio sito ufficiale, ilha reso notizia sulle condizioni del suo portiere, Thomas, in seguito all’operazione a cui si è sottoposto. Questa la nota del: “IlCalcio comunica che, il calciatore Thomasè stato sottoposto, nella giornata di sabato 6 marzo, ad intervento artroscopico di trattamento della lesione del menisco interno deldestro, presso il policlinico universitario ‘Agostino Gemelli’ di Roma. L’operazione è stata eseguita con successo dal Direttore dell’Unità di Traumatologia dello Sport e Chirurgia del, prof. Adriani Ezio e dai suoi collaboratori dott. Cialdella Sergio e dott. De Fenu Edoardo. Tempi di recupero previsti: ...

