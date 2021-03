Francesco Facchinetti indignato e deluso: lo sfogo del conduttore (Di lunedì 8 marzo 2021) In modo cortese e anche molto sottile Francesco Facchinetti rivela la sua indignazione nei confronti del mancato omaggio non reso a Sanremo 2021, come da programma, a Stefano D’Orazio. A quanto pare nella scaletta dell’ultima puntata della kermesse era previsto che Amadeus e Fiorello cantassero Uomini Soli in memoria dell’ex componente dei Pooh mancato qualche mese fa. Francesco Facchinetti solonotizie24Francesco Facchinetti: “Caro zio SDO mi dicono…” Francesco Facchinetti ha pubblicato su Instagram una dedica all’ex Pooh che lui a tutti gli effetti considera uno zio. Il giurato de Il Cantante Mascherato rivela quanto il padre, come del resto anche Red Canzian ci sia rimasto male che non sia stato trovato il tempo per ricordare un uomo che fa parte del ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 marzo 2021) In modo cortese e anche molto sottilerivela la sua indignazione nei confronti del mancato omaggio non reso a Sanremo 2021, come da programma, a Stefano D’Orazio. A quanto pare nella scaletta dell’ultima puntata della kermesse era previsto che Amadeus e Fiorello cantassero Uomini Soli in memoria dell’ex componente dei Pooh mancato qualche mese fa.solonotizie24: “Caro zio SDO mi dicono…”ha pubblicato su Instagram una dedica all’ex Pooh che lui a tutti gli effetti considera uno zio. Il giurato de Il Cantante Mascherato rivela quanto il padre, come del resto anche Red Canzian ci sia rimasto male che non sia stato trovato il tempo per ricordare un uomo che fa parte del ...

