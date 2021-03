Francesca Michielin, perchè si è tagliata i capelli a Sanremo? Il motivo (Di lunedì 8 marzo 2021) Francesca Michielin e Fedez, dopo la strepitosa serata che ha concluso il Festival di Sanremo 2021, sono stati ospiti a Domenica In per raccontare la loro esperienza. La bravissima cantante ha inoltre rivelato cosa si cela dietro il suo nuovissimo (e inaspettato) taglio di capelli. Con la loro canzone Chiamami per nome, che ha conquistato l’Ariston, Francesca Michielin e Fedez sono arrivati secondi a Sanremo 2021 e hanno regalato grandi emozioni ai loro fan. L’attenzione è inevitabilmente caduta sul look della giovane artista, che ha deciso di tagliare i capelli appena prima di approdare sul palco del Festival. Ai microfoni di Domenica In, la Michielin ha voluto svelare il motivo per cui ha detto addio alla sua ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 marzo 2021)e Fedez, dopo la strepitosa serata che ha concluso il Festival di2021, sono stati ospiti a Domenica In per raccontare la loro esperienza. La bravissima cantante ha inoltre rivelato cosa si cela dietro il suo nuovissimo (e inaspettato) taglio di. Con la loro canzone Chiamami per nome, che ha conquistato l’Ariston,e Fedez sono arrivati secondi a2021 e hanno regalato grandi emozioni ai loro fan. L’attenzione è inevitabilmente caduta sul look della giovane artista, che ha deciso di tagliare iappena prima di approdare sul palco del Festival. Ai microfoni di Domenica In, laha voluto svelare ilper cui ha detto addio alla sua ...

Advertising

francescacheeks : Tra poco sul palco dell’Ariston Francesca Michielin e @Fedez con #ChiamamiPerNome. CODICE 11 per votare. Max 5 voti… - IlContiAndrea : Nella classifica complessiva - al termine della prima sessione di voto - con la somma di tutte e cinque le serate a… - RaiRadio2 : «Ho chiamato Francesca piangendo disperato e lei mi ha detto: 'Non ti preoccupare'.» ?? @francescacheeks e @Fedez n… - valesmallQC : RT @Giulia_B: Francesca Michielin che canta da cristo, sfascia il patriarcato, dona i capelli per fare le parrucche per le pazienti oncolog… - eleeborghe : RT @iconicmanu: qui per dire che Francesca Michielin ha dato la descrizione perfetta del Festival di Sanremo #Sanremo2021 #DomenicaIn #CTCF… -