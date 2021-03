Forza Italia accelera sul ‘dopo Gelmini’ | domani deputati in riunione

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 marzo 2021)sembrare sulla scelta del nuovo capogruppo alla Camera, al posto di Mariastella Gelmini, diventata ministro degli Affari regionali nel governo Draghi.sera, alle 19, apprende l’Adnkronos, sarebbe stata convocata infatti l’assemblea deiazzurri con all’ordine del giorno la nomina del capogruppo e dei suoi vice, compreso il vicario. Allo stato il ‘facente funzioni’ è Roberto Occhiuto, indicato come favorito come successore di Gelmini per le sue qualità di mediatore ma dato in pole pure come candidato governatore della Calabria per il centrodestra alle elezioni rinviate ad ottobre. All’ultimadel gruppo Renato Brunetta e Paolo Russo avevano proposto di eleggere per acclamazione Occhiuto ma lo stesso deputato calabrese aveva detto di no, ...